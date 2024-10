Diese Frage stellt Stefan Raab in seiner neuen Show öfter. Die Antwort lautet: Nein. Über einen, der sein eigenes Erbe angetreten – und viel zu verlieren hat.

Von Ulrike Nimz

Natürlich kann man sich über jemanden wie Giovanni Zarrella lustig machen. Der Mann hat sich vor zwei Jahrzehnten vor Kameras zum Popstar drillen lassen und moderiert heute eine Schlagersendung im ZDF. Gelegentlich singt er dort auch selbst italienische Texte, die sich so übersetzen lassen: „Ich möchte in den Wellen und der Sonne aufwachen / Die ganze Nacht am Strand Liebe machen“.