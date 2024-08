Das Sommer-Dschungelcamp war eigentlich schon vorbei, bevor es angefangen hat. Inzwischen hat auch die einzig spannende Figur das Camp verlassen – in Würde.

Von Johannes Korsche

Das Dschungelcamp im Sommer wirft – 20. Sendungsjubiläum hin, berechtigter RTL-Formatstolz her – schon auf. Allen voran natürlich jene, die wohl niemand so schön verkürzt gestellt hat wie einst Humorphilosoph Gerhard Polt: „Braucht’s des?“ Eigentlich sollte es ja der Marketing-Clou von RTL sein, nur sogenannte Dschungel-Legenden ins Camp zu lassen – also Camp-Vorbelastete. Aber nach einer Woche muss man sagen: Genau das ist der Grund, warum die Staffel jetzt schon vorbei ist.