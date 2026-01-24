Mit der ersten Dschungelfolge des Jahres ist ja immer so eine Sache: Erstmal müssen die Personalities der Camper vorgestellt werden, bevor im Laufe der kommenden zwei Wochen daraus Persönlichkeiten werden können. So gesehen, ist der Auftakt traditionell in etwa so unterhaltsam wie das stundenlange Betrachten des Gemäldes „Weiß auf Weiß“ (Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch, 1917/18): Ist sicher durchdachte Kunst, aber ein bisschen mehr Farbe wäre der Unterhaltung schon zuträglich gewesen.