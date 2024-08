Es gibt so ein paar Gewissheiten im Leben, auf die man sich einfach verlassen kann. Schön, dass Überraschungseier im Supermarkt immer vorn an der Kasse verkauft werden. Gut, dass beim Einstieg in den Bus jedes Mal jemand drängelt. Das gibt Halt, das gibt Struktur – gerade jetzt, wo bei RTL eine der wichtigsten Ordnungsmaximen gefallen ist. Denn seit 20 Jahren lief es bei dem Sender so: Jeden Winter, wenn es kalt und nass ist, versammeln sich Reality-Liebhaber und Feuilletonisten vor dem Fernseher, um das Dschungelcamp zu schauen und dann den Rest des Jahres davon zu zehren. Und in diesem Jahr? Gibt es das Dschungelcamp auch in einer Sommerversion.

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft zurzeit täglich im RTL-Abendprogramm. Es ist eine Allstars-Show. Heißt: Beliebte Dschungelkandidaten vergangener Staffeln (im weiteren Verlauf dieses Textes „Legenden“ genannt) kehren erneut in den Dschungel zurück. Unter den insgesamt zwölf Legenden sind etwa Sarah Knappik, Mola Adebisi, Thorsten Legat, Winfried Glatzeder und Kader Loth, die sich allesamt ein wenig zu geschmeichelt fühlen, von RTL den Legendenstatus verliehen bekommen zu haben. Alle Allstars beteuern in anfänglichen Einspielern, dass sie seit ihrem ersten Besuch im Dschungelcamp viel ruhiger, ausgeglichener und erwachsener geworden sind. Versteht sich von selbst, dass das nicht lange so bleibt.

Damit die innere Jahresuhr bei diesem Sommer-Special nicht ganz durcheinanderkommt, funktioniert die Legendenshow etwas anders als der normale Promi-Dschungel. Das liegt einmal am Drehort: Südafrika statt Australien, ähnlich wie in der Corona-Staffel 2022. Doch die war damals live, was dazu führte, dass die Moderatoren Einspieler im Dunklen anmoderieren mussten. Diesmal kommt die Show aus der Konserve, alle Folgen wurden vorab aufgezeichnet. Das hat den Nebeneffekt, dass das Fernsehpublikum dieses Mal nicht darüber abstimmen darf, wer zu einer Prüfung antreten oder den Dschungel verlassen muss. Dies tun dieses Mal die Legenden selbst. Heißt: Wer lange im Camp bleiben möchte, sollte sich mit den übrigen Anwesenden gut stellen. Wer zu viel zankt, wird bestraft.

Wenig Interaktion mit dem Publikum, aber ein gefülltes Sommerloch

Ansonsten bleibt im Legendencamp aber auch vieles beim Alten. Es wird mal gestritten, mal sinniert, bei der ersten Ekelprüfung gibt’s Fischaugen, Lammhirne und Wasserbockpenis zum Frühstück. Auch Dr. Bob und die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen sind dabei. Letztere machen fleißig Werbung für den Bezahldienst RTL+, da laufen die neusten Dschungelcamp-Folgen immer schon einen Tag vor der Ausstrahlung im Fernsehen. Die Auftaktfolge ist über zweieinhalb Stunden lang, die übrigen dauern anderthalb Stunden.

Bleibt also die Frage: Funktioniert das Dschungelcamp auch zur Sommerurlaubszeit? Irgendwie ja. Die Quoten sind gut, nicht so hoch wie zur Stamm-Dschungelzeit im Januar, aber ordentlich für den August. Vermutlich kommt RTL auch zugute, dass das Wetter der vergangenen Tage zumindest in großen Teilen Deutschlands eher herbstlich war. Und weil der Sender das gesamte Abendprogramm für den Dschungel freigeräumt hat, ist auch gleich das Problem mit dem vermeintlichen Sommerloch geklärt. Das größte Problem der Sendung bleibt aber, dass sie nun einmal einfach nicht live ist. Das Mitfiebern für die Lieblingspromi ist nun einmal nur halb so schön, wenn man weiß, dass der König oder die Königin der Legenden längst gekürt wurde. Das Live-Dschungelcamp ist eine Show für und mit dem Publikum, der Sommer-Dschungel wirkt dagegen eher starr. Kann man natürlich trotzdem schauen. Oder warten bis zum kalten, ungemütlichen Januar.

„Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Insgesamt 17 Folgen. Täglich um 20.15 Uhr im RTL Fernsehen und bei RTL+.

