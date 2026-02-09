Nachdem Gil Ofarim als neuer Dschungelkönig ausgerufen wird, passiert erst einmal eine ganze Zeit nichts. Der Gewinner sitzt am Feuer, den Kopf vergraben in zitternden Händen. Er schluchzt, krallt sich mit den Händen an seinen Haaren fest, wippt mit dem ganzen Körper vor und zurück, zeigt der Kamera kein einziges Mal sein Gesicht. Es ist der emotionale Höhepunkt der Finalshow. Und ein Tiefpunkt der Dschungelcamp-Geschichte.