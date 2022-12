Zurück Down Under

Die beste Nachricht zuerst: Dr. Bob ist auch wieder mit dabei in der 16. Staffel von "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!". Somit ist die professionelle ärztliche Betreuung der zwölf Kandidaten schon mal gesichert, wenn sie potenziell giftiges Dschungelgewächs verzehren müssen oder ihnen unter Australiens Sonne Kreislaufzusammenbrüche drohen.

RTL verkündete jetzt, wer 2023 im Dschungel ums Überleben, naja, um den Titel "Dschungelkönigin" oder "Dschungelkönig" kämpfen wird. Das sind: Verena Kerth (Radiomoderatorin und ganz früher mal Freundin von Oliver Kahn), Cecilia Asoro (einst Kandidatin beim "Bachelor"), Claudia Effenberg (Designerin und einstige Frau Stefan Effenberg), Cosimo Citiolo - selbsternannter "Checker vom Neckar", was, richtig, was mit Stuttgart zu tun hat. Außerdem ist Lucas Cordalis dabei, Sohn von Costa Cordalis und somit gewissermaßen natürlicher Erbfolger des Throns, da der Vater 2004 Dschungelkönig wurde, Make-up-Influencerin Jolina Mennen, Model Tessa Bergmeier und Schauspielerin Jana Pallaske. Reality-Star Gigi Birofio ist dabei, mehrfacher Kandidat bei "Ex on the Beach" und bei "Temptation Island VIP" und Papis Loveday, internationales Topmodel.

Schauspieler Martin Semmelrogge, zuletzt als Bösewicht in der "Passion", ist dabei

Aus längst vergangenen Zeiten tritt Sänger Markus Mörl an, einstiger NDW-Star "Markus", bekannt für "Ich will Spaß" und "Kleine Taschenlampe brenn'". Größter Prominenter ist diesmal Schauspieler Martin Semmelrogge. Der ist bekannt für allerhand auch jenseits der Schauspielerei, aber trat zuletzt als Bösewicht Barabbas in RTLs sehr eigenwillig-verstörender Version der Ostergeschichte, "Die Passion", auf.

Diesmal werden die Dschungelprüfungen wieder in Australien absolviert, nach der Pandemie war die Show 2021 einmal in Deutschland, dann 2022 in Südafrika gedreht worden. 2022 wurde nach rassistischen Beleidigungen das Model Janina Youssefian vorzeitig nach Hause geschickt, am Ende gewann Realitiy-Persönlichkeit Filip Pavlović. Neben Sonja Zietlow wird 2023 erstmals Jan Köppen durch die Show führen, der von Daniel Hartwich übernimmt. "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" beginnt am 13. Januar 2023, der König oder die Königin wird am 30. Januar 2023 gekürt.

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", Freitag, 13. Januar, um 21.30 Uhr, RTL