Von Cornelius Pollmer

In dieser Staffel des RTL-Dschungelcamps gab es so viele Schlüsselszenen, dass die abschließende Auswahl einerseits schwerfällt, die Suche andererseits doch zwingend auf den kaputten Drucker von Djamila Rowe hinausläuft. Am Freitagabend begann Rowe von diesem zu erzählen, sie sagte, "ick wollte was ausdrucken, Düdelüdedütt, kennt man ja" - und dann schilderte sie einen geradezu archaischen Kampf, wie ihn Millionen Deutsche ihrerseits tagtäglich führen gegen die mit Abstand allerdümmsten und heimtückischsten Maschinen der Neuzeit. Am Ende der Geschichte auch von Djamila Rowe war der Drucker im Eimer, die Verzweiflung riesig, keine einzige Seite gedruckt.