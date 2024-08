Von Ann-Marlen Hoolt

Es gibt so ein paar Gewissheiten im Leben, auf die man sich einfach verlassen kann. Schön, dass Überraschungseier im Supermarkt immer vorn an der Kasse verkauft werden. Gut, dass beim Einstieg in den Bus jedes Mal jemand drängelt. Das gibt Halt, das gibt Struktur – gerade jetzt, wo bei RTL eine der wichtigsten Ordnungsmaximen gefallen ist. Denn seit 20 Jahren lief es bei dem Sender so: Jeden Winter, wenn es kalt und nass ist, versammeln sich Reality-Liebhaber und Feuilletonisten vor dem Fernseher, um das Dschungelcamp zu schauen und dann den Rest des Jahres davon zu zehren. Und in diesem Jahr? Gibt es das Dschungelcamp auch in einer Sommerversion.