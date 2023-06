Von Felix Stephan

Es hat ja immer etwas Entwaffnendes, jemanden dabei zu beobachten, wie er das Unmögliche versucht. Der Journalist und Verleger Oliver Wurm zum Beispiel, der mit seinem Magazin dreizehn + 13 Gedichte dafür sorgen will, dass Leute, die eine Bahnhofsbuchhandlung betreten, diese mit einem Heft voller Gedichte wieder verlassen. In diesem Zusammenhang ist es durchaus eine Nachricht, dass die Transferleistung, die Oliver Wurm da vollbringt, jetzt schon in die dritte Runde geht, wenn jetzt das Green Issue an den Kiosken seinen Platz zwischen Mein schöner Garten und 11 Freunde einnimmt.