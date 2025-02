Pressefreiheit in den USA

Von Thore Rausch

Das Weiße Haus entscheidet ab sofort selbst, welche Journalistinnen und Journalisten Präsident Donald Trump Fragen stellen dürfen – sei es im Oval Office oder an Bord der Air Force One. Bislang lag diese Entscheidung bei der unabhängigen White House Correspondents’ Association (WHCA), einer seit 1914 bestehenden Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Journalistinnen und Journalisten. Mit einem eher beiläufigen Lächeln verkündete Pressesprecherin Karoline Leavitt am Dienstag: „Jetzt nicht mehr.“ Künftig entscheide das Presseteam des Weißen Hauses über den Zugang. Trump selbst stellte klar: „Wir werden das Sagen haben.“