Von Thore Rausch

Auf Google Maps steht es bereits, wenn auch in Klammern: Hinter dem Golf von Mexiko erscheint nun, auch in Deutschland, der „Golf von Amerika“. US-Präsident Donald Trump hatte die Namensänderung bereits vor Wochen angekündigt, am Sonntag unterzeichnete er an Bord der Air Force One, die zu diesem Zeitpunkt den Golf überquerte, den finalen Erlass. Der 9. Februar wird zudem offiziell zum „Gulf-of-America-Tag“ erklärt.