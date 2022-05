Digitales Dauerfeuer - Trump beschießt die Nutzer in seinem Netzwerk "Truth Social" in enger Taktung mit seinen Wahrheiten. Neu sind die aber nicht.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Schon wieder! Das Telefon hat in einen Dauerfeuer-Benachrichtigungsmodus umgeschaltet. Zuerst ist da die Meldung, dass man es bei Donald Trumps neuer Social-Media-Plattform Truth Social von Platz 632 418 auf der Warteliste endlich in den Rang der Nutzer geschafft hat. Truth Social soll das konservative Gegenstück zu den anderen Plattformen sein, die sich laut Trump der Zensur schuldig gemacht haben. Nicht zuletzt, weil sie nach dem Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol am 6. Februar 2021 sämtliche seiner Konten gesperrt haben. "Gegen die Tyrannei von Big Tech", hatte der einstige US-Präsident und ehemalige Dauer-Twitterer beim Start im Februar getönt.