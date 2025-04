Von Andrian Kreye

Eigentlich waren wir in New York zum Essen verabredet, aber dann kam der Auftrag: Termin mit Trump in Washington! Time Magazine! Cover! Und wenn Time also einen Fotografen wie Martin Schoeller beauftragt, das Titelbild aufzunehmen, in dem die Hassliebe des Präsidenten für das immer noch wichtigste Nachrichtenmagazin der Nation kulminiert, fiebert man als langjähriger Freund von Schoeller ein wenig mit. In den USA hat der deutsche Fotograf sich als einer der führenden Porträtfotografen etabliert. Seine neue Heimat in Amerika hat er als Chefassistent der Rock’n’Roll-Fotogöttin Annie Leibovitz gefunden, seinen Platz in der dortigen Medienwelt erst als Sidekick, dann als Nachfolger von Richard Avedon als Vertragsfotograf beim New Yorker. Zu Leibovitz-Zeiten waren wir noch gemeinsam auf Reportage, später hat er dann eine Serie für das Feuilleton der SZ produziert.