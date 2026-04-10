Der Preis für die bedeutendste philosophische Erkenntnis des Abends geht nach dieser Sendung eindeutig an Norbert Röttgen. „Wir reden in einem großen Nichtwissen“, sagte der CDU-Außenpolitiker bei „Maybrit Illner“ im Gespräch über den Krieg in Nahost. Das wäre ein schönes Motto für alle politischen Talkshows - und speziell für jene, die zu ergründen versuchen, was im Kopf von Donald Trump vor sich geht. Niemand weiß ja, ob es dort etwas anderes gibt als Hass und Größenwahn.
„Maybrit Illner“Tut Trump nur so, als sei er verrückt?
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Schriftstellerin Juli Zeh bemüht bei „Maybrit Illner“ eine neue Theorie: Vielleicht sind die irren Drohungen des US-Präsidenten bloß eine gewiefte Verhandlungsstrategie.
Von Josef Kelnberger
Leute:„Da könnte ich vom Persönlichkeitsprofil ganz gut reinpassen“
Juli Zeh möchte Bundespräsidentin werden, Khloé Kardashian verweigert ihren Kindern das Internet, und Paddington Bär macht einen Knicks vor der britischen Königin.
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