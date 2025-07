Der US-Präsident lässt sich auf Fox News von seiner Schwiegertochter interviewen. Eine „Saturday Night Live“-Parodie eines Gesprächs zwischen Lara und Donald Trump sähe wohl exakt so aus.

Von Jens-Christian Rabe

Man mag es kaum glauben und ist dennoch nicht überrascht. Vielleicht also so beginnen: Als die 43-jährige Ehefrau von Trumps Sohn Eric im Januar beim Fernsehsender Fox News eine eigene Show erhielt, titelte die New York Times: „There is no precedent for a sitting president’s relative to host a show on a major television news channel.“ Dass eine Verwandte eines amtierenden Präsidenten eine eigene Show bei einem großen Nachrichtensender bekommt, so etwas habe es noch nie gegeben. „My View“ – „Meine Sicht“ – heißt die Sendung und läuft seither zur besten Sendezeit am Samstagabend um 21 Uhr. Man konzentriere sich darin, so Fox News, auf die „Rückkehr des gesunden Menschenverstands in alle Ecken des amerikanischen Lebens“.