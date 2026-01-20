Und immer wieder Donald Trump. Auch wenn in vielen Leserkommentaren verlangt wird, doch nicht über jedes Stöckchen des US-Präsidenten zu springen: Die Medien können den nahezu täglichen Irrsinn des mächtigsten Mannes der Welt nicht einfach ignorieren. Dazu sind die Folgen für die gesamte Weltordnung einfach zu schwerwiegend. Deshalb diskutiert am Dienstagabend, vor Trumps Auftritt am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, auch die Runde bei Sandra Maischberger darüber, wie Europa auf die von Trump betriebene Eskalation in Sachen Grönland reagieren sollte. Die angedrohten neuen Zölle endlich mit harten Gegenmaßnahmen beantworten? Oder mit verteilten Rollen, hier die Guten (Mark Rutte, Friedrich Merz, Giorgia Meloni), dort die Bösen (allen voran Emmanuel Macron), Trump irgendwie zum Einlenken bewegen.