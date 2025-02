Von Andrian Kreye

Sprache ist ein Machtmittel. Der Ausschluss der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) aus der gemeinsamen Pressekonferenz von Donald Trump und Elon Musk am Dienstag war zum Beispiel eine so harte wie gezielte Strafe. Das Vergehen der Agentur war ihr Umgang mit der neuen Bezeichnung des Golfs von Mexiko, den Trump per Dekret zum „Golf von Amerika“ erklärt hatte. In der internen Stilfibel wies die Agentur ihre Mitarbeiter an, den alten Begriff mit Hinweis auf den neuen zu verwenden. Das Signal an die Medienwelt, das daraufhin das Weiße Haus aussenden wollte, war deutlich: Das Wort des Präsidenten gilt. Buchstäblich und absolut.