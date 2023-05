Von Peter Burghardt, Washington

Donald Trump und seine Freunde amüsieren sich noch immer, was war das nicht für ein wunderbarer Abend. Live und zur Primetime durfte der Mann, der schon mal US-Präsident war und es wieder werden will, im amerikanischen Fernsehen seine Lügen abfeuern. Eine nach der anderen, und das nicht mal rechts auf Fox News, sondern bei CNN. Also von Trumps Gemeinde aus betrachtet ganz links, wobei sich dieser Sender bemüht, nicht mehr so woke zu sein. Weshalb seine neue Führung zum Beispiel beschloss, halt auch mal diesen Berufslügner einzuladen.