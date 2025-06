Von Max Fluder

Das Weiße Haus unter US-Präsident Donald Trump darf Journalistinnen und Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) den Zutritt zu besonders privaten Bereichen wie dem Oval Office und der Air Force One verwehren. Das entschied am vergangenen Freitag ein Berufungsgericht in Washington D.C. und setzte damit eine Anordnung eines Bundesrichters aus dem April außer Kraft, nach der Journalistinnen und Journalisten der AP Zugang zu gewähren sei.