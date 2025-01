Von Lara Marmsoler

Gerade noch mit einem Sekt auf das neue Jahr angestoßen und schon kommt der nächste Bericht darüber, dass Alkohol ungesund ist. Jüngst warnte Wissenschaftsjournalist Bas Kast in seinem neuen Sachbuch, auch der US-amerikanische Surgeon General, Amerikas oberster Gesundheitsbeamter, sprach sich für Krebswarnungen für Alkohol aus. Auch wenn man es eigentlich wissen müsste, aber dann doch ignoriert: Wie viel in Wahrheit nicht über Alkohol und dessen Risiken bekannt ist, das will die dreiteilige BR-Doku Dirty Little Secrets: Warum wir immer weiter trinken klären. Und vor allem der Frage nachgehen: Warum wird eigentlich so viel getrunken?