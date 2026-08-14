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Journalismus„Ihr seid hier nicht erwünscht“

Lesezeit: 4 Min.

Bild aus der Doku „Pakistan – Atommacht unter Druck“ von Sandra Maischbergers Firma Vincent Productions – die in einer Kurzfassung bei der Deutschen Welle lief und auf diesem Weg auch in Pakistan zu sehen war.
Bild aus der Doku „Pakistan – Atommacht unter Druck“ von Sandra Maischbergers Firma Vincent Productions – die in einer Kurzfassung bei der Deutschen Welle lief und auf diesem Weg auch in Pakistan zu sehen war. Screenshot Arte

Eine Dokumentation über Pakistans Atomwaffen löst in Islamabad Empörung aus – und bringt kurz vor Abflug ein ganz anderes deutsches Filmteam des ZDF um sein Visum.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Dieses Journalistenvisum für Pakistan war kein leichtes Unterfangen. Seit Februar liefen die Absprachen mit der pakistanischen Botschaft: ein detailliertes Exposé zum geplanten Film, dazu eine Liste der Gesprächspartner vor Ort. Für Produzentin Katrin Sandmann ist diese Prozedur nichts Neues. Schließlich reist sie für die ZDF-Dokureihe „Terra X“ regelmäßig in Regionen, in denen man es mit der Presse anders hält als in Deutschland. Doch was sie vor wenigen Tagen erlebte, überraschte selbst die langjährige Krisenreporterin: Während sie und ihr Team mitten in den Reisevorbereitungen steckten, machte eine ältere Dokumentation aus Deutschland in Pakistan Furore und kostete Sandmann am Ende ihr bereits erteiltes Visum. „Jemand hat uns angerufen und gesagt: Ihr seid hier nicht erwünscht“, sagt Sandmann im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. „Ich war fassungslos. Weder das ZDF noch irgendjemand aus meinem Team hatte etwas mit dem Film zu tun“.

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