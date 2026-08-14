Dieses Journalistenvisum für Pakistan war kein leichtes Unterfangen. Seit Februar liefen die Absprachen mit der pakistanischen Botschaft: ein detailliertes Exposé zum geplanten Film, dazu eine Liste der Gesprächspartner vor Ort. Für Produzentin Katrin Sandmann ist diese Prozedur nichts Neues. Schließlich reist sie für die ZDF-Dokureihe „Terra X“ regelmäßig in Regionen, in denen man es mit der Presse anders hält als in Deutschland. Doch was sie vor wenigen Tagen erlebte, überraschte selbst die langjährige Krisenreporterin: Während sie und ihr Team mitten in den Reisevorbereitungen steckten, machte eine ältere Dokumentation aus Deutschland in Pakistan Furore und kostete Sandmann am Ende ihr bereits erteiltes Visum. „Jemand hat uns angerufen und gesagt: Ihr seid hier nicht erwünscht“, sagt Sandmann im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. „Ich war fassungslos. Weder das ZDF noch irgendjemand aus meinem Team hatte etwas mit dem Film zu tun“.