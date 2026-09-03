Deutschland beschuldigt russische Geheimdienste, für den fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig verantwortlich zu sein. Auch hinter anderen, teils versuchten Anschlägen und Desinformationskampagnen wird Russland als Auftraggeber vermutet. Ein Gespräch mit dem russischen Schriftsteller und Journalisten Dmitry Glukhovsky über die Strategie hinter diesen Attacken. In Russland ist er wegen seiner Äußerungen zum Krieg in der Ukraine in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager verurteilt worden.
Russland„Man sollte alles versuchen, um zu verhindern, dass sich Russland weiter bereichert“
Lesezeit: 4 Min.
Drohnen am Leipziger Flughafen, Desinformation im Netz. Welcher Strategie folgen diese Angriffe? Der russische Schriftsteller und Journalist Dmitry Glukhovsky über die Destabilisierung von Demokratien.
Interview von Nicolas Freund
Lesen Sie mehr zum Thema