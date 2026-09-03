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Russland„Man sollte alles versuchen, um zu verhindern, dass sich Russland weiter bereichert“

Lesezeit: 4 Min.

Dmitry Glukhovsky wurde mit der „Metro“-Romanreihe bekannt. Er lebt in Westeuropa.
Dmitry Glukhovsky wurde mit der „Metro“-Romanreihe bekannt. Er lebt in Westeuropa.
Foto: Friedrich Bungert

Drohnen am Leipziger Flughafen, Desinformation im Netz. Welcher Strategie folgen diese Angriffe? Der russische Schriftsteller und Journalist Dmitry Glukhovsky über die Destabilisierung von Demokratien.

Interview von Nicolas Freund

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Deutschland beschuldigt russische Geheimdienste, für den fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig verantwortlich zu sein. Auch hinter anderen, teils versuchten Anschlägen und Desinformationskampagnen wird Russland als Auftraggeber vermutet. Ein Gespräch mit dem russischen Schriftsteller und Journalisten Dmitry Glukhovsky über die Strategie hinter diesen Attacken. In Russland ist er wegen seiner Äußerungen zum Krieg in der Ukraine in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager verurteilt worden.

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SZ PlusVon Sonja Zekri

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