Deutschland beschuldigt russische Geheimdienste, für den fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig verantwortlich zu sein. Auch hinter anderen, teils versuchten Anschlägen und Desinformationskampagnen wird Russland als Auftraggeber vermutet. Ein Gespräch mit dem russischen Schriftsteller und Journalisten Dmitry Glukhovsky über die Strategie hinter diesen Attacken. In Russland ist er wegen seiner Äußerungen zum Krieg in der Ukraine in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager verurteilt worden.