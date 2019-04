12. April 2019, 04:58 Uhr Netflix-Konkurrenz Disney-Streamingdienst startet im November

Der Unterhaltungskonzern Disney kündigt einen eigenen Streamingdienst für knappe 7 Dollar an.

Zu sehen sein sollen Disney-Klassiker genauso wie die Filme der "Star Wars"-Reihe und "Die Simpsons".

Das Unternehmen will Netflix Konkurrenz machen.

6,99 Dollar, das ist der Preis, mit dem Disney seinen Streamingdienst startet. Am 12. November soll es in den USA losgehen, gab der Konzern bekannt. Gegen Ende des Jahres soll Disney+ auch nach Deutschland kommen, wann genau und zu welchem Preis ist noch unklar.

Neben klassischen Disney-Filmen und Pixar-Produktionen werden unter anderem Serien und Filme aus dem Marvel-Universum angeboten. Auch "Star Wars" soll dabei sein, genauso wie "Die Simpsons", die Disney vergangenen Monat von 21st Century Fox gekauft hat.

Der Konzern tritt damit insbesondere gegen Netflix an - und zwar zu einem niedrigeren Preis. Das günstigste Netflix-Abo kostet 7,99 Euro in Deutschland und 8,99 Dollar in den USA. Kürzlich hat der Anbieter seine Preise erst in den USA und dann auch in Deutschland erhöht. Auch Apple plant einen Streamingdienst. Disney wird eigene Inhalte nicht weiter auf Netflix anbieten.

Zur Präsentation seines neuen Angebots auf dem Investorentag hat Disney eine Bühne gewählt, auf der einst unter anderem der erste Mary-Poppins-Film entstand - wohl, um die Historie des Unternehmens herauszustellen. Die neuesten Disney-Filme sollen auf der Streamingplattform verfügbar sein, nachdem sie im Kino liefen.

Bei der Präsentation gab es einen ersten Überblick zu sehen: Disney+ wird wohl recht ähnlich funktionieren wie Netflix. In fünf Unterkategorien sollen verschiedene Disney-Marken auswählbar sein, darunter Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Disney plant, eine Milliarde Dollar im kommenden Jahr für die Programmierung des Streamings auszugeben, und erwartet Profit erst im Jahr 2024. Der Konzern rechnet mit einem hohen Anteil an Abonennten außerhalb der USA.