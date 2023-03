Von Jens-Christian Rabe

"Herzlich willkommen zu Nuhr im Ersten und wir beschäftigen uns mit den wirklich wichtigen Dingen der Woche - also nicht mit mir." Das waren die ersten Worte von Dieter Nuhr in seiner ARD-Satire-Show Nuhr im Ersten am Donnerstagabend, der ersten Folge nach der so herben wie eindrucksvollen Parodie Nuhr im Zweiten von Jan Böhmermann, an dessen ZDF-Sendeplatz in der vergangenen Woche. An der Aufregung danach waren viele Menschen beteiligt, nur Nuhr schwieg eisern. Was für die einen eine Demontage deluxe war, war für die anderen bloß ein humorloses, hetzerisches Machwerk eines linksgrünversifften Selbstdarstellers.