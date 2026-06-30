Dieter Nuhrs Produktionsfirma wehrt sich gegen den Vorwurf, der Kabarettist habe sich über Femizide lustig gemacht – und fordert den „Standard“ auf, einen Kommentar zu löschen. Wurde er missverstanden?

Dieter Nuhr zählte 1980 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen, er hat also durchaus Gespür für Sprache und Argumentationsmuster im linken Denken, auch für die Lücken. In seinem Kabarettprogramm „Nuhr im Ersten“ ist es nun seit vielen Jahren seine Disziplin, als Mann des common sense auf das hinzuweisen, was seiner Ansicht nach Irrwege des gutmeinenden Milieus sind, aus dem er selbst kommt und an dem er sich längst so reibt.