Kann ein Mann, der den Austragungsort des Friedensabkommens zwischen Israel und Ägypten von 1979 stets auf der Brust trägt, ein schlechter politischer Berater sein? Antwort: Ja. Wahr jedenfalls ist, dass aggressiv-bedruckte Camp-David-Shirts längst zur Uniform des Schwenkgrillteutonen geworden sind und niemand mehr sich dafür interessiert, was hinter dem politischen Begriff steckt oder wer noch mal der damals schwer unterbewertete US-Präsident Jimmy Carter war.
MeinungOnline-Werbung:Es stinkt, Dieter Bohlen
Gastbeitrag von Micky Beisenherz
Der Musikproduzent findet Trump und russisches Gas irgendwie super, Demokratie und „Zwangsgebühren“ in Deutschland nicht so. Ist der Mann noch tragbar?
Konstantin Wecker:Der Mann und das Mädchen
Sie 15, er 63: Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker soll eine Beziehung zu einer Minderjährigen eingegangen sein. Unter den Folgen leidet die mittlerweile 30-Jährige bis heute, der Künstler bittet um Verzeihung. Eine Geschichte über Machtmissbrauch, Manipulation und Verantwortung.
