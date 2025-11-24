Kann ein Mann, der den Austragungsort des Friedensabkommens zwischen Israel und Ägypten von 1979 stets auf der Brust trägt, ein schlechter politischer Berater sein? Antwort: Ja. Wahr jedenfalls ist, dass aggressiv-bedruckte Camp-David-Shirts längst zur Uniform des Schwenkgrillteutonen geworden sind und niemand mehr sich dafür interessiert, was hinter dem politischen Begriff steckt oder wer noch mal der damals schwer unterbewertete US-Präsident Jimmy Carter war.