Kann es eine bessere Werbekampagne geben? Der Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht ist Thema in der familieneigenen Reality-Show. Wer den Klatsch will, braucht allerdings Geduld.

Von Ann-Marlen Hoolt

Reality-Shows stehen in einem seltsamen Verhältnis zur Wirklichkeit. Im besten Fall ist das wahre Leben aufregend genug, um im Fernsehen zu glänzen, doch das klappt nur selten. Man kann deshalb davon ausgehen, dass irgendwo in der Redaktion von Diese Ochsenknechts jemand laut in die Hände geklatscht hat, als Jimi Blue Ochsenknecht Anfang Juli wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung festgenommen wurde. Endlich mal was los.