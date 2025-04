Von Willi Winkler

Der Zeit, früher etwas boshaft als „die Tante Zeit“ bezeichnet, ist in den vergangenen Jahren die Wandlung von der Wochenschrift zum coffee table paper gelungen: einem Blatt, das man wegen des Formats zwar noch immer nicht „im Autobus lesen kann“, wie der ehemalige Mitherausgeber Helmut Schmidt klagte, das aber so schöne große Bilder und so windelweiche Themen bringt, dass sich niemand mehr die Mühe zu machen braucht, es auch zu lesen.