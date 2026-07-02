Nirgendwo sonst ist sie Hörspiel-Liebe so ausgeprägt wie in Deutschland. Und keine Serie zeigt das so wie die „Drei ???“. Ob die Stimmen von Justus, Peter und Bob auch in Zukunft zu hören sein werden, ist ungewiss.

Wie jede gute Folge der größten Hörspielserie im größten Hörspielland, beginnt auch dieser Abend mit Rätseln, sozusagen mit zwei Fragezeichen. Das erste: Wer ist wohl diese blonde Frau im Sommerkleid draußen vor dem Zirkuszelt, die etwas abseitssteht und sich immer wieder erwartungsvoll umschaut? Wo doch neben ihr schon Menschen in T-Shirts mit „???“ Aufdruck aufgeregt durch den Eingang strömen. Verdächtig! Das zweite: Für wen wohl dieser dritte Sessel auf der Bühne in der Manege bestimmt ist, obwohl nur zwei Personen auf dem Programm stehen? Das sind Kai Schwind, Hörspielregisseur und -autor, und der berühmte Sprecher Andreas Fröhlich, Stimme von John Cusack, Edward Norton, Andy Serkis als Gollum und nicht zuletzt: Bob Andrews, dem dritten Detektiv der „drei ???“, dem erfolgreichsten Hörspiel der Welt mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern. Seit 1979 und bald 250 Folgen lösen die drei jugendlichen Detektive Kriminalfälle in Kalifornien.