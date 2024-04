Von Caspar Busse

Der Ton ist rau, inzwischen deutlich heftiger als auf manchem Fußballplatz: Seit Tagen gehen sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Streaminganbieter Dazn gegenseitig in aller Öffentlichkeit an. Von Verleumdung, bewusster Falschdarstellung, abstrusen Behauptungen und Irreführung ist da die Rede. Die Vorwürfe sind unversöhnlich im Streit um die Fernsehrechte an der Bundesliga von 2025/26 an. Unklar ist derzeit, wie die beiden Kontrahenten überhaupt wieder zueinanderfinden können. Es gibt viele Fragen.