Von kommendem Montag, 30. November, an wird sich vieles ändern im Programm des Deutschlandfunks. Rund zwei Jahre lang haben mehr als 150 Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Informationsradios ein neues Sendeschema erarbeitet, orientiert an Leitlinien, die die Verantwortlichen, voran der Intendant Stefan Raue, die Programmdirektorin Jona Teichmann und der Programmchef Matthias Gierth, vorgegeben haben. Ziel dieser Reform ist es unter anderem, jüngere Zielgruppen in den Mittelpunkt zu stellen sowie den Austausch mit dem Publikum zu verbessern, wie es der neue Rundfunkstaatsvertrag explizit vorsieht. Außerdem digitale Angebote auszubauen und sie enger mit dem linearen Programm zu verzahnen. Mit dem neuen Angebot möchte der Deutschlandfunk auf ein verändertes Hörverhalten reagieren. In Summe hat das zur Folge: eine ganze Reihe neuer Sendungen – und Gewohntes zu anderen Zeiten.