Von Sonja Dawson

Ein Mann aus Bremerhaven hat eine harte Meinung dazu, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte: "Indem man Selenskij und seine Verbrecherbande, seine Völkermörderbande, festnimmt, ihn lebendig vierteilt und enthauptet." Doch diese Aussage traf der Norddeutsche nicht in seinem Zuhause, sondern beim Radiosender Deutschlandfunk. Der öffentlich-rechtliche Sender mit Sitz in Köln sendete sie am Montag in seiner Anrufsendung Kontrovers, in der Aufnahmen von Höreräußerungen eingespielt werden. Das Thema der Sendung lautete: "Wie kann Russlands Angriffskrieg beendet werden?"