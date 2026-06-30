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TV-Kritik Deutschland-ParaguayKAMPF. EINSATZ. HÄRTE. LEIDENSCHAFT.

Lesezeit: 3 Min.

Hat den Bogen nicht nur bei seinem Schuss überspannt: Jonathan Tah sorgte mit seinem aberkannten Tor und verschossenen Elfmeter für eine Menge Drama.
Hat den Bogen nicht nur bei seinem Schuss überspannt: Jonathan Tah sorgte mit seinem aberkannten Tor und verschossenen Elfmeter für eine Menge Drama. Jan Woitas/dpa

Das ZDF tut alles, um die erste deutsche K.-o.-Partie der WM so dramatisch wie möglich zu inszenieren. Und die Nationalmannschaft spielt brav mit – bis zum bitteren Ende.

Von Marie Gundlach

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Der Abend fängt eigentlich gut an, denn Christian Streich sitzt auf dem Sofa und bringt mit seinen braunen dezenten Wildlederschuhen ein bisschen Abwechslung in die grelle Sneaker-Parade. Ein Mann der klaren Worte, „Ja, isch gut“, sagt er kurz angebunden zur deutschen Aufstellung, nachdem das Co-Experten-Traumpaar, Per Mertesacker und Christoph Kramer, die ganze Aufstellung mit der Sprachgeschwindigkeit eines TikTok-Feeds durchanalysiert hat. Und trotz vornehmer Zurückhaltung ist klar: Hier rechnen alle mit einem Sieg.

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