Das ZDF tut alles, um die erste deutsche K.-o.-Partie der WM so dramatisch wie möglich zu inszenieren. Und die Nationalmannschaft spielt brav mit – bis zum bitteren Ende.

Der Abend fängt eigentlich gut an, denn Christian Streich sitzt auf dem Sofa und bringt mit seinen braunen dezenten Wildlederschuhen ein bisschen Abwechslung in die grelle Sneaker-Parade. Ein Mann der klaren Worte, „Ja, isch gut“, sagt er kurz angebunden zur deutschen Aufstellung, nachdem das Co-Experten-Traumpaar, Per Mertesacker und Christoph Kramer, die ganze Aufstellung mit der Sprachgeschwindigkeit eines TikTok-Feeds durchanalysiert hat. Und trotz vornehmer Zurückhaltung ist klar: Hier rechnen alle mit einem Sieg.