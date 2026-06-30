Der Abend fängt eigentlich gut an, denn Christian Streich sitzt auf dem Sofa und bringt mit seinen braunen dezenten Wildlederschuhen ein bisschen Abwechslung in die grelle Sneaker-Parade. Ein Mann der klaren Worte, „Ja, isch gut“, sagt er kurz angebunden zur deutschen Aufstellung, nachdem das Co-Experten-Traumpaar, Per Mertesacker und Christoph Kramer, die ganze Aufstellung mit der Sprachgeschwindigkeit eines TikTok-Feeds durchanalysiert hat. Und trotz vornehmer Zurückhaltung ist klar: Hier rechnen alle mit einem Sieg.
TV-Kritik Deutschland-ParaguayKAMPF. EINSATZ. HÄRTE. LEIDENSCHAFT.
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Das ZDF tut alles, um die erste deutsche K.-o.-Partie der WM so dramatisch wie möglich zu inszenieren. Und die Nationalmannschaft spielt brav mit – bis zum bitteren Ende.
Von Marie Gundlach
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