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TV-Kritik zur WMEin kluger Mann, dieser Christian Streich

Lesezeit: 2 Min.

Weiß es manchmal besser: Christian Streich.
Weiß es manchmal besser: Christian Streich. Thomas Kierok/ZDF

Braucht es zu den vielen WM-Experten auch noch den WM-Experten Christian Streich? Nach der ZDF-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Elfenbeinküste gibt es darauf eine klare Antwort.

Von Stefan Fischer

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Wenn ältere Männer erzählen, was sie früher alles besser gemacht haben als die jungen Männer heutzutage, dann wird es oft schnell ganz fürchterlich. Es sei denn, es handelt sich bei diesem älteren Mann um den langjährigen Fußballtrainer Christian Streich. Dem hören sie, die seine Kinder sein könnten, nämlich aufmerksam und eben kein bisschen genervt zu, wie sie da alle im Berliner WM-Studio des ZDF auf diesem cremefarbenen Sofa in der Größe einer Gegentribüne um ihn herum sitzen: Per Mertesacker und Christoph Kramer auf der einen, Fritzy Kromp und Jochen Breyer auf der anderen Seite. Weil Christian Streich, als er unfassbare zwölf Jahre lang Trainer des SC Freiburg war, eben grundsätzlich vieles richtig gemacht hat. Es also: besser weiß.

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