Ist Deutschland zu faul geworden? Irgendwie schon, findet man bei „Caren Miosga“, entdeckt neue Vorbilder in ganz Europa – und kurz vor Schluss sogar den Kern des Problems.

Von Lisa Nienhaus

Wer am Sonntagabend um 21:45 Uhr nichts Besseres zu tun hat, als in einer Talkshow aufzutreten, der dürfte sich wenig Gedanken um seine persönliche Work-Life-Balance machen. Schon gar nicht über seine Life-Life-Balance, das ist der neuste Trend, der ganz ohne Work auskommt und den es angeblich irgendwo geben soll im Land. Das trifft noch einmal ganz besonders auf Carsten Linnemann zu, CDU-Generalsekretär und wichtigster Gast des Abends bei Caren Miosga. „Mein Anspruch ist: einfach mal machen“, sagt er recht zu Anfang der Sendung. Später fügt er noch an, wie furchtbar es im Februar nach dem Wahlergebnis der CDU, das schlechter ausfiel als erwartet, für ihn gewesen sei. Aber: „Man muss funktionieren … es musste ja weitergehen.“