HamburgDieser Radiopreis zeigt, was dem Fernsehen oft fehlt

Lesezeit: 3 Min.

Die Moderatorin Katrin Bauerfeind und der Radiomoderator Thorsten Schorn stehen bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 auf der Bühne.
Die Moderatorin Katrin Bauerfeind und der Radiomoderator Thorsten Schorn stehen bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 auf der Bühne. (Foto: Christian Charisius/Christian Charisius/dpa)

Einfach mal mit den normalen Leuten reden: Die Verleihung des Deutschen Radiopreises zeigt in diesem Jahr besonders deutlich, was die Qualität des Hörfunks ausmacht –  seine Nahbarkeit.

Von Stefan Fischer

Dass der Deutsche Fernsehpreis alles in den Schatten stellen würde, stand nicht wirklich zu erwarten. Weil: Deutscher Fernsehpreis eben. Die jährliche Gala, so sie denn überhaupt stattfindet und nicht ausgesetzt wird, weil sich die Fernsehgewaltigen mal wieder nicht einig sind, krankt häufig erkennbar an ihrem Gegenstand: In welchen Kategorien sollen das private und das öffentliche-rechtliche Fernsehen denn überhaupt konkurrieren? Und auf welchem Niveau?

