Dass der Deutsche Fernsehpreis alles in den Schatten stellen würde, stand nicht wirklich zu erwarten. Weil: Deutscher Fernsehpreis eben. Die jährliche Gala, so sie denn überhaupt stattfindet und nicht ausgesetzt wird, weil sich die Fernsehgewaltigen mal wieder nicht einig sind, krankt häufig erkennbar an ihrem Gegenstand: In welchen Kategorien sollen das private und das öffentliche-rechtliche Fernsehen denn überhaupt konkurrieren? Und auf welchem Niveau?
HamburgDieser Radiopreis zeigt, was dem Fernsehen oft fehlt
Einfach mal mit den normalen Leuten reden: Die Verleihung des Deutschen Radiopreises zeigt in diesem Jahr besonders deutlich, was die Qualität des Hörfunks ausmacht – seine Nahbarkeit.
Von Stefan Fischer
