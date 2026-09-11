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Deutscher RadiopreisVom Reden und Schweigen

Lesezeit: 4 Min.

Der Deutsche Radiopreis wurde in zehn Kategorien vergeben.
Der Deutsche Radiopreis wurde in zehn Kategorien vergeben.
Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Dem Hörfunk geht es gerade nicht besonders gut. Davon lässt er sich beim Deutschen Radiopreis aber nichts anmerken. Sondern feiert mit Spaß und Würde seine besten Journalisten und Moderatoren.

Von Stefan Fischer

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Im Radio reden die Leute. Anders würde dieses Medium nicht funktionieren. Was bedeutet: Die Momente der Stille und der Sprachlosigkeit sind deshalb zwangsläufig die besonderen. Auf eine peinsame Weise mitunter, nicht selten aber auch auf eine angemessene, berührende, mehr als Worte sagende, hin und wieder sogar auf eine heitere Art.

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