Von Stefan Fischer

War da was, am vergangenen Wochenende? Dass der Deutsche Radiopreis einen ziemlich hohen Stellenwert genießt im Reigen der vielen Medienpreise, hängt auch damit zusammen, dass er sich über die inzwischen 15 Jahre seines Bestehens selbst ausgezeichnet hat durch sein Gespür für das, was gerade wichtig ist. Dies hinzubekommen, ist gar nicht so einfach, weil zwischen der Ausstrahlung einer Sendung, deren Einreichung für den Preis, der Arbeit der Jury und dann der Gala mitunter viel Zeit vergeht. Trotzdem wurde mit der Auswahl der Nominierten und der Preisträger regelmäßig ein Nerv getroffen, auch in diesem Jahr. Doch eines ist dann doch aufgefallen: Der Osten Deutschlands ist kaum vorgekommen beim Deutschen Radiopreis.