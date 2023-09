Sabrina Gander von Donau3FM erhielt den Preis in der Kategorie "Bestes Interview" für "Sabrina trifft...Bestatter Daniel Streidt".

Der Hörfunk würdigt sich bei der Verleihung zum Deutschen Radiopreis selbst in seiner Rolle als Massenmedium. Wer gewinnt?

Von Stefan Fischer

Es war vieles neu diesmal bei, der 14. Verleihung des Deutschen Radiopreises: eine neue Moderatorin - Katrin Bauerfeind -, ein neuer Ort in Hamburg - das Musical Theater Neue Flora - und, das vor allem, eine neue Aufmerksamkeit für die nominierten Radiomacherinnen und Radiomacher. Und das nicht etwa wie bei vielen anderen Medienpreisen, weil der Reformbedarf der Zeremonie überdeutlich gewesen und deshalb in hektischem Aktionismus ein neues Konzept aus dem Hut gezaubert worden wäre. Sondern vielmehr aus einer Position der Stärke heraus hat sich der Deutsche Radiopreis behutsam gewandelt, um gar nicht erst in die Gefahr einer Erstarrung zu geraten.