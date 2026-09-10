Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises gewinnen Lanz, Raab und Wontorra. Draußen ist längst eine andere Welt: Sendet dieses Fernsehen schon gegen sein eigenes Verschwinden?

Muss man sich einmal vorstellen: Barbara Schöneberger macht einen Witz über Botox. Karl Lauterbach nennt Markus Söder den besten Schauspieler aus Berlin. Stefan Raab und Sebastian Pufpaff winken sich quer durch den Raum zu. Es ist alles noch da. Die Unterhaltung der alten Bundesrepublik, versammelt in einer Messehalle. Also ist vermutlich alles gut. Sie sehen doch noch fern?