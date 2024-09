Deutscher Fernsehpreis 2024:Sie sind die besten, die wir haben

Von Aurelie von Blazekovic

Großer Respekt für Barbara Schöneberger, es ist nicht ihre Schuld, dass sie fast jede Show im deutschen Fernsehen moderieren muss. Dass es sonst offenbar kaum andere können, wirft Fragen zur Talentförderung in der Branche auf (gibt es sie?), aber zunächst einmal: Schöneberger macht das mal wieder mehr als solide, wie sie in konzentrierter Show-Energie, mit Gesangs- und Tanzeinlage in Köln auf die Bühne kommt, schon ein Comeback feiernd, weil sie letztes Jahr einmal nicht dabei war. Zur Musik von „Stumblin in“, umgetextet in „was alles mit Botox und Ozempic so möglich ist“. Die Nominierten der ersten Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ singt sie, was wirklich mehr ist, als andere Preisverleihungen bieten.