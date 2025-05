Von Sina-Maria Schweikle

Eigentlich sollte die Wahl des neuen Intendanten oder der neuen Intendantin der Deutschen Welle am 7. Mai stattfinden. Doch daraus wird nun nichts. Zu groß war zuletzt die Kritik – nicht nur an der mangelnden Transparenz des Auswahlverfahrens, sondern auch am gewählten Zeitpunkt der Wahl: Der Termin lag für viele bislang zu nah an der Kanzlerwahl und der damit verbundenen Regierungsbildung. In Berlin wurde deshalb gewarnt, die Wahl könne in einem sensiblen politischen Umfeld stattfinden und so Fragen nach der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Nachrichtensenders aufwerfen. Stattdessen wurde nun nach Angaben der Deutschen Welle ein neuer Termin angesetzt: der 20. Juni.