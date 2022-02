Von Moritz Baumstieger

Die vergangene Woche hatte für die Deutsche Welle, die im Ausland die Verbreitung demokratischer Werte durch unabhängigen Journalismus fördern soll, noch mit großer Solidarität geendet. Russland hatte das Büro des Senders in Moskau schließen lassen und den dortigen DW-Mitarbeitern die Akkreditierungen entzogen. Die neue Woche jedoch begann mit Kritik, Selbstkritik in Bezug auf Antisemitismusvorwürfe - und mit Rauswürfen: In den Fällen von fünf Mitarbeitern, die zunächst freigestellt waren, habe man ein Verfahren zur Trennung eingeleitet, insgesamt acht weitere Fälle werde man untersuchen. "Dass wir nun in dieser Situation sind, tut der Geschäftsleitung und mir aufrichtig leid", sagte Intendant Peter Limbourg am Montag auf einer Pressekonferenz, "wir räumen Versäumnisse und Fehler ein." Zudem kündigte der Sender in einem Zehn-Punkte-Plan Strukturreformen, neue Verhaltensregeln und Rekrutierungsverfahren sowie die Überarbeitung von Compliance-Verfahren an.