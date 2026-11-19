Ein gefälschtes Video auf X zu posten, dauert nur wenige Sekunden. Um es wieder löschen zu lassen, selbst wenn darin Menschen diffamiert oder Medien nachgeahmt werden, braucht man hingegen einen langen Atem – und mitunter gerichtliche Hilfe. Diese Erfahrung hat jüngst die Süddeutsche Zeitung gemacht, die nun einen juristischen Erfolg gegen Elon Musks Kurznachrichtendienst erzielt hat.

Was war passiert? Wenige Wochen vor der Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt tauchten auf der Plattform X zahlreiche Artikel und Videos auf. Angebliche Skandale wurden darin aufgedeckt, Politiker verunglimpft. Betroffen waren Vertreter verschiedenster Parteien, von der CDU über SPD und Grüne bis hin zur Linken. Nur AfD und BSW blieben verschont. Auf den ersten Blick wirkten die Beiträge seriös, sie verwiesen auf Webseiten mit dem Erscheinungsbild renommierter Medien: jenen der Zeit und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der ARD – und der SZ. Nur hatten diese Medien nichts mit den Inhalten zu tun. Die Nachrichtenseiten waren allesamt täuschend echte Fälschungen.

Desinformation : Sieht aus wie die SZ, ist aber nicht die SZ: Wie man Fälschungen erkennt Die „Süddeutsche Zeitung“ hat Ungeheuerlichkeiten über einen ostdeutschen Politiker enthüllt? Stimmt nicht. Fake-News-Kampagnen haben vor den Landtagswahlen Konjunktur: Was man darüber wissen muss und wie man sie erkennt. Von Lena Kampf, Lea Weinmann und Ralf Wiegand ...

So veröffentlichten die Urheber im Namen der SZ ein 90-sekündiges Fake-Video mit dem Titel „Sven Schulzes afghanische Jungen“, das am 18. August auf X und einer Homepage, die aussah wie die der SZ, gepostet wurde. Dem CDU-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt wurden darin frei erfundene Straftaten vorgeworfen.

Regelmäßige Leser mögen derartige Fakes auf den ersten Blick enttarnen. Andere halten die reißerischen Headlines und heftigen Anschuldigungen aber womöglich für wahr. Am Ende gefährdet illegale Stimmungsmache dieser Art deshalb nicht nur den Ruf der diffamierten Politiker, sondern auch die Vertrauenswürdigkeit der Medien.

Die SZ stellte deshalb bei der Staatsanwaltschaft München I einen Strafantrag gegen unbekannt, unter anderem wegen Markenverletzung, Verleumdung und übler Nachrede. Außerdem informierte die Zeitung den „Vermieter“ der Webseite und die Suchmaschinen Google und Microsoft darüber, dass es sich dabei um einen Fake handelt. Mit Erfolg: Der an die SZ-Adresse angelehnte Link führte bereits nach wenigen Tagen ins Leere. Zudem meldete die SZ den Beitrag bei X, wo das Video direkt hochgeladen worden war und sich deshalb auch ohne die dazugehörige Homepage abspielen ließ.

X antwortete: „Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass er im Rahmen der Rechtsgrundlagen (Scams and fraud) in Germany nicht der Entfernung unterliegt.“ Der Post blieb online. Der Einspruch, den man bei X per Knopfdruck gegen eine solche Entscheidung einlegen kann, verschwand unbeantwortet in den Tiefen des Internets. Auch auf eine Abmahnung per Mail reagierte X nicht.

Das Urteil des Münchner Landgerichts könnte anderen Medienhäusern als Blaupause dienen

Die SZ entschied, gegen X vor Gericht zu ziehen. Am 11. September beantragte sie beim Landgericht München I eine einstweilige Verfügung, vier Tage später wurde dieser stattgegeben. Darin heißt es, sinngemäß: Die X International Unlimited Company muss das Fake-SZ-Video über Sven Schulze offline nehmen. Bei Verstoß droht ihr ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro, auch die Verfahrenskosten zahlt X.

Am 5. Oktober – knapp sieben Wochen nachdem die SZ den Post auf X gemeldet hatte – wurde die einstweilige Verfügung auf Betreiben der SZ in Irland zugestellt und das Video gelöscht. Auch zwei ältere von der SZ gemeldete Beiträge, die nicht Teil des Gerichtsverfahrens waren, verschwanden von der Plattform.

Laut Verfassungsschutz hatte die Desinformationskampagne im Spätsommer das Ziel, „gesellschaftliche Spannungen zu verschärfen, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu untergraben und Einfluss auf die freie Meinungs- und Willensbildung zu nehmen“. Das Urteil des Münchner Landgerichts dürfte andere Medienhäuser dazu ermutigen, gegen ähnliche Kampagnen in ihrem Namen vorzugehen.