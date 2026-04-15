Kleines Quiz zu Beginn: Sie bekommen jetzt zwei Meldungen aus den vergangenen Tagen zu lesen. Die eine entspringt dem Irrsinn der Satire, die andere dem Wahnsinn der Realität. Was ist was? Erste Meldung: „Trainerrauswurf bei Fortuna Düsseldorf – Auf Markus Anfang folgt Alexander Ende“. Zweite Meldung: „Iran-Verhandlungen gescheitert – Trump sperrt Straße von Hormus jetzt selbst“. Okay, mieser Trick. Beides ist so passiert, was zu einer grundsätzlichen Frage unserer Zeit führt: Wenn sich die Welt dem Wahnsinn hingibt, wo soll da noch Platz für den Irrsinn der Satire sein?