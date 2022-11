Von Andreas Bernard

Aus den Lobeshymnen auf den deutschen Torschützen Niclas Füllkrug spricht seit Sonntagabend eine doppelte Erleichterung: Der Mittelstürmer von Werder Bremen hat die Mannschaft durch seinen Ausgleichstreffer gegen Spanien vorerst im Turnier gehalten - und er hat dem Spiel durch seine Geradlinigkeit und wortkarge Handlungsmacht einen Moment lang jene Einfachheit wiedergegeben, die der Fußballwelt abhanden gekommen ist.

Die vielbeschworene Sehnsucht nach dem guten alten Mittelstürmer - dem "Vollstrecker", dem "Kopfballungeheuer", dem "Torjäger" - hängt offenbar nicht nur mit fußballtaktischen Gründen zusammen. Zweifellos, nach fünfzehn Jahren Tiki-Taka-Philosophie und endlosen Ballstafetten ohne zwingenden Abschluss, haben Stürmer wie Niclas Füllkrug sportlich wieder Hochkonjunktur. Aber ebenso wichtig scheint der befreiende Umstand zu sein, dass die Arbeit eines Mittelstürmers gar keine Philosophie erfordert. Er steht für das schnörkellose Spiel, für die simple Tatsache, dass der Ball ins Tor muss und die Mannschaft, die mehr Tore erzielt, das Spiel am Ende gewinnt.

Niclas Füllkrugs Spitzname ist konsequent: "Lücke"

Gerade bei der von politischen Diskursen geprägten WM in Katar hat das Auftauchen von Niclas Füllkrug, wie die schwärmerischen Berichte der letzten beiden Tage zeigen, eine metaphorische Qualität. Der Hüne mit der Zahnlücke führt nicht nur das Spiel auf seine eigentliche Bestimmung zurück, sondern auch das Reden darüber. Mit der Figur des Mittelstürmers (ganz unabhängig vom Charakter und Weltverständnis des Spielers selbst) ist sowohl eine taktische als auch eine diskursive Vereinfachung verbunden. Füllkrug gemahnt an den Kern des Fußballs, was auch an der Bezeichnung seiner Position und an seiner Rückennummer erkennbar ist. Endlich steht wieder eine "echte Neun" in der Mannschaft, keine falsche, wie es Havertz, Gnabry, Werner oder Müller waren: wuselige Außenstürmer und offensive Mittelfeldspieler, die sich unter verdeckter Identität in der Sturmmitte bewegen. Mit Füllkrug kommen Rückennummer, Position und Spielertypus wieder zur Deckung.

Der stille Einwechselspieler, der in der Öffentlichkeit selten über sein Spiel sinniert und, wie die Kommentatoren gerne sagen, die "Antwort auf dem Platz gibt", wird bei dieser WM als Wohltat gefeiert. Sein Spitzname ist in einem von Symbolen, Botschaften, Statements und Kommuniqués überfrachteten Turnier konsequent. Niclas Füllkrug wird "Lücke" genannt.

Weitere Folgen dieser Kolumne lesen Sie hier.