Beim Spiel gegen Spanien am Sonntagabend war der Ball so beschriftet: "Spain vs. Germany. Group E - 27 November 2022. Al Bayi Stadium". Schon hat man das Sammlerstück.

Von Andreas Bernard

Der Spielball thront auf einem Podest vor den Katakomben, und wenn die beiden Mannschaften den Rasen betreten, zeigt die Kamera den Ball immer einige Sekunden lang in Nahaufnahme. Eine Reihe von Zeichen ist auf seiner Oberfläche eingraviert, das Logo dieser WM, das Emblem des Herstellers Adidas und darunter die Informationen zum Spiel, am letzten Sonntagabend zum Beispiel die Worte: "Spain vs. Germany. Group E - 27 November 2022. Al Bayi Stadium". Der gleiche Schriftzug, das wurde in den ersten Einblendungen der Spieler nach dem Anpfiff deutlich, stand auch auf den deutschen Trikots, oberhalb der Brust: "Spain. 27 November 2022. Al Bayi Stadium". Andere Mannschaften haben auf ihren Trikots zusätzlich die beiden Nationalflaggen der Kontrahenten aufgedruckt.