Ein auffallend vielseitiger Schauspieler kommt als neuer fester Partner von Wotan Wilke Möhring zum Hamburg-„Tatort“. Die ersten gemeinsamen Folgen sind schon vor Weihnachten zu sehen.

Von Claudia Tieschky

Nach dem großen Aufhören bei den „Tatort“-Kommissaren geht das große Einsteigen weiter: Der NDR meldet, dass der Schauspieler Denis Moschitto neuer Ermittlungspartner von Wotan Wilke Möhring in Hamburg wird. Moschitto kennt man aus deutschen Krimis, darunter mehreren „Tatorten“, aus Komödien wie „Süperseks“ und „Kebab Connection“ – vor allem aber aus den markanten Rollen in Fatih Akins vielfach ausgezeichneten NSU-Drama „Aus dem Nichts“ an der Seite von Diane Kruger und in Josef Haders Wien-Tragikomödie „Wilde Maus“.