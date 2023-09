Von Moritz Baumstieger

Der Pink-Floyd-Gründer Roger Waters war in den vergangenen Monaten nicht selten Gegenstand von Berichterstattung, meist wegen seines politischen Sendungsbewusstseins, das seine Konzerte stellenweise in Proseminare zur angeblichen Wahrheit über allerlei Probleme und Sorgen in der Welt werden ließ. Zudem erfuhr im Frühjahr der 50-jährige Jahrestag der Veröffentlichung des stilbildenden Pink-Floyd-Albums "The Dark Side of The Moon" die Aufmerksamkeit, die er verdiente - weniger wurde hingegen darüber berichtet, wie gut Roger Waters fluchen kann, wovon sowohl Interviewpartner wie vor allem auch seine alte Band hinreichend berichten könnten.