Von Fritz Göttler

Zwischen zwei klassischen Songs bewegt sich diese neue Amazon-Serie, zu Beginn gibt es "Sweet Dreams Are Made of This", gegen Ende erklingt dann "This is the end, beautiful friend...", und dazwischen eine Spirale von Begehren, Hybris, Manipulation, Verzweiflung, Wahnsinn, Verrat: Some of them want to get used by you, some of them want to abuse you... Vorlage ist der Roman "Twins" von Bari Wood und Jack Geasland, er wurde 1988 unter dem Titel "Dead Ringers" fürs Kino verfilmt von David Cronenberg, deutscher Titel "Die Unzertrennlichen", nun entstand danach die neue Serie. Konzeption und Drehbuch kommt von Alice Birch, einer der erfolgreichsten Theater- und Serienautoren derzeit, sie arbeitete unter anderen an Normal People und Succession.